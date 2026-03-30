Newcomer Stage: Die Bühne für junge Bands

Von Laura Pusker Viele junge Musiker investieren unzählige Stunden in ihre Songs, proben regelmäßig und arbeiten an ihrem Sound. Trotzdem stehen sie meist vor demselben Problem: Sie finden keine Bühne. Das Dilemma: Wer noch keine Auftritte vorweisen kann, bekommt oft auch keine. Genau hier setzt die „Newcomer Stage“ an. Hinter der Veranstaltungsreihe steht der 27-jährige Musiker und Tontechniker Markus Hornyik aus Guntramsdorf. „Ich spiele seit 2006 Schlagzeug und habe im Jahr 2020 zusätzlich begonnen, Gitarre und Bass zu spielen“, erzählt er. Musik ist seit jeher ein wichtiger Teil seines Lebens. Als Bassist der Band "Power of Sonority" steht er selbst regelmäßig auf der Bühne. Ebenso betreibt er ein eigenes Tonstudio, die Hürden des Einstiegs kennt er deshalb nur zu gut.

Veranstalter verlangen Referenzen „Mit unserer eigenen Band war es praktisch unmöglich, Auftrittsmöglichkeiten zu bekommen“, erzählt er. Sowohl in der Region Wiener Neustadt als auch später rund um Guntramsdorf habe es kaum Möglichkeiten für neue Acts gegeben. Grund dafür ist, dass viele Veranstalter bereits Erfahrung, Videos oder Referenzen verlangen - genau das, was Einsteigern noch fehlt. Aus diesem Kreislauf heraus entstand die Idee, selbst eine Bühne zu schaffen.

Eine eigene Plattform entsteht Seit 2024 organisiert Hornyik regelmäßig Events, bei denen bewusst Newcomer im Mittelpunkt stehen. Seit März 2025 läuft die Reihe unter dem Namen „Newcomer Stage“ und sie bereits mehrere Ausgaben erlebt. Das Konzept ist einfach, aber durchdacht. Junge Bands, Singer-Songwriter und Solokünstler treten vor Publikum auf und sammeln erste Live-Erfahrung. Gleichzeitig werden die Auftritte professionell gefilmt, sodass die Künstler Material erhalten, mit dem sie sich weiter bewerben können. Für ihre Auftritte erhalten sie eine Pauschale von 100 Euro, die bei entsprechender Unterstützung durch Sponsoren steigen kann.

„Es ist leider noch immer üblich, dass neue Acts gratis spielen sollen“ von Markus Hornyik Musiker und Tontechniker

Infos zur Newcomer Stage auf Website und Social Media Zuletzt fand die Veranstaltung Ende Februar im Zentral Kino in Wiener Neustadt statt. Für viele der Acts war es eine seltene Gelegenheit, ihre Musik live zu präsentieren. Informationen zu den nächsten Veranstaltungen werden auf der Website MHSpotlight – Live-Musik-Events mit Newcomern, sowie auf den Social-Media-Kanälen Instagram und Facebook von MHSpotlight bekannt gegeben.