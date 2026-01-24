Neuwahlen in Neunkirchen: Nächste Woche fallen die Würfel

Begonnen hat das Chaos mit dem Ausschluss von Vizebürgermeister Marcus Berlosnig und sechs seiner Mandatare aus der Freiheitlichen Partei. Danach brachen in Neunkirchen die Dämme. Kommende Woche entscheidet sich nun bei einer Sitzung in St. Pölten, wann in der Bezirkshauptstadt neu gewählt wird. Als wahrscheinlichster Wahltermin für einen neuen Gemeinderat gilt ein Sonntag im kommenden Mai. Die Spannung vor dem Urnengang könnte nicht größer sein.

SPÖ und Grüne hatten nach dem Zerwürfnis innerhalb der FPÖ und dem Rücktritt von ÖVP-Bürgermeisterin Klaudia Osztovics ihre Mandate niedergelegt und damit die Neuwahlen vom Zaun gebrochen. SPÖ-Chef Günther Kautz wittert seine Chance, von dem Politdesaster zu profitieren. Die frühere FPÖ tritt nach dem Rauswurf von Berlosnig und seinem Team als zerrissene Gruppe an.