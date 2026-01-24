Neuwahlen in Neunkirchen: Nächste Woche fallen die Würfel
Begonnen hat das Chaos mit dem Ausschluss von Vizebürgermeister Marcus Berlosnig und sechs seiner Mandatare aus der Freiheitlichen Partei. Danach brachen in Neunkirchen die Dämme.
Kommende Woche entscheidet sich nun bei einer Sitzung in St. Pölten, wann in der Bezirkshauptstadt neu gewählt wird. Als wahrscheinlichster Wahltermin für einen neuen Gemeinderat gilt ein Sonntag im kommenden Mai. Die Spannung vor dem Urnengang könnte nicht größer sein.
SPÖ und Grüne hatten nach dem Zerwürfnis innerhalb der FPÖ und dem Rücktritt von ÖVP-Bürgermeisterin Klaudia Osztovics ihre Mandate niedergelegt und damit die Neuwahlen vom Zaun gebrochen.
SPÖ-Chef Günther Kautz wittert seine Chance, von dem Politdesaster zu profitieren. Die frühere FPÖ tritt nach dem Rauswurf von Berlosnig und seinem Team als zerrissene Gruppe an.
Comeback von Fiedler ?
Auf der einen Seite steht der Vizebürgermeister mit seiner Liste "Wir für Neunkirchen“, auf der anderen Seite die FPÖ mit einem möglichen Überraschungskandidaten.
Es verdichten sich die Gerüchte, wonach FPÖ-Landesgeschäftsführer Helmut Fiedler in Neunkirchen ein politisches Comeback feiern könnte. Er war schon 2020 einmal Spitzenkandidat. Bei der Landespartei äußert man sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu. "Jetzt warten wir einmal die Bekanntgabe des Wahltermins ab", sagt FPÖ-Landesparteisekretär Alexander Murlasits.
Auch bei der ÖVP wird spannend, wie gut der Nachfolger von Klaudia Osztovics, Bürgermeister Peter Teix, im Wahlkampf ankommt. Der Koalition zwischen Volkspartei und Berlosnigs Team geben viele Insider keine „realistische Chance“ mehr.
