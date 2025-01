Neunkirchen: Großes Buhlen um die Gunst der FPÖ

In Neunkirchen wurde nach dem Bürgermeister-Wechsel im vergangenen November die Stadtregierung aus ÖVP und Grünen am Sonntag abgewählt. Denkbar wäre nun eine schwarz-blaue Koalition.

SPÖ schließt die FPÖ nicht aus

In den kommenden Tagen will die ÖVP Gespräche zur Bildung einer Stadtregierung führen. Hinter den Kulissen heißt es bereits, dass eine schwarz-blaue Zusammenarbeit denkbar ist. Auch Kautz geht aktuell davon aus, dass dies die erste Wahl für die ÖVP ist. Kautz will aber auch mit der FPÖ verhandeln. Er schließt kategorisch niemanden aus, so der SPÖ-Chef.