Neunkirchen: Plakat-Aktion soll Betriebe retten

Auch in der knapp 14.000 Einwohner zählenden Stadt Neunkirchen leiden die Betriebe in der aktuellen Situation. "Die Neunkirchner Wirtschaft hat durch die verordneten Schließungen und Einschränkungen großteils starke Einbußen hinzunehmen", erklärt Bürgermeister Herbert Osterbauer, der die Bürger bittet: "Kaufen Sie lokal ein". Dazu wurde auch eine eigene Plakat-Initiative ins Leben gerufen.

Damit und mit zwei Postwürfen, die fraktionsübergreifend verfasst worden sind, werden potenzielle Kunden gebeten, ihren Einkauf - online oder vor Ort - bei den Neunkirchner Geschäften zu erledigen. Osterbauer meint dazu: "Die Betriebe schaffen Arbeitsplätze in der Stadt und sind auch ein wesentlicher Faktor für die Lebensqualität in Neunkirchen." Außerdem, so der Bürgermeister, werde so die Nahversorgung in allen Bereichen gesichert.