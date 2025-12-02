Neunkirchen: Neuer Anlauf für die Wahl des Bürgermeisters

Nach der geplatzten Gemeinderatssitzung und Bürgermeisterwahl Montagabend in Neunkirchen kommt es am kommenden Samstag, dem Nikolaustag, zum nächsten Anlauf. Bereits für 7 Uhr Früh ist die neuerliche Sitzung des Stadtparlaments ausgeschrieben – mit der Bürgermeisterwahl, dem Beschluss des Budgets und vieler anderer Punkte.

Wie berichtet, hatten SPÖ (12 Mandate) und Grüne (3) am Montag nach den wochenlangen Turbulenzen in Neunkirchen ihre Mandate zurückgelegt und damit Neuwahlen vom Zaun gebrochen. Auch die beiden übrigen FPÖ-Mandatare im Gemeinderat traten für Neuwahlen ein. Durch das Fehlen der beiden Fraktionen bei der Sitzung Montagabend war das Stadtparlament nicht beschlussfähig, weshalb eine neue Sitzung anberaumt werden musste. In diesem Fall genügt zur Beschlussfähigkeit die Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Gemeinderäte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wammerl Patrick Johannes Benda (Grüne), Günther Kautz (SPÖ) und Wilhelm Haberbichler (FPÖ) (v.l.)