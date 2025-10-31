"Gefahr im Verzug": FPÖ-Politiker aus NÖ bekämpft Parteiausschluss

Nächstes Kapitel rund um die blauen Turbulenzen in Neunkirchen : Wie berichtet, hatte die FPÖ in Niederösterreich sieben Mandatare samt Vizebürgermeister Marcus Berlosnig abgesetzt, nachdem diese mit der Volkspartei ein 3,5 Millionen Euro schweres Haushaltskonsolidierungskonzept auf den Weg bringen wollten.

Die FPÖ-Landespartei war gegen das Haushaltskonsolidierungskonzept und versuchte noch mit „Hausbesuchen“, die Mandatare in Neunkirchen umzustimmen – schließlich kam es zum Eklat.

Mandatare an Wohnadressen abgefangen

Berlosnig will sich nun allerdings gegen den Parteiausschluss zur Wehr setzen und legte Berufung ein. In einem mehrseitigen Schreiben verteidigt er den Sparplan, den seine Kollegen und er mittragen wollten: „Die einzelnen Maßnahmen sind objektiv betrachtet im Großen und Ganzen sehr zurückhaltend ausgestattet. (...) Stattdessen konnte eine Gebührenerhöhung auf das Ausmaß von zehn Prozent beschränkt werden bei gleichzeitiger Erfüllung der Landesvorgaben.“

In dem Berufungsschreiben formuliert Berlosnig aber auch, wie Druck auf ihn und seine Parteikollegen ausgeübt worden sei: „Am nächsten Morgen wurde nachweislich versucht, die Mandatare an ihren Wohnadressen abzufangen und zum Rückzug ihrer Unterstützung meiner Person zu bewegen.“ Und weiter: „Eine Einflussnahme des Landesparteisekretärs einer politischen Partei auf die Beschlussfassung eines amtierenden Mitglieds der Stadtregierung wäre weder rechtlich vorgesehen noch demokratiepolitisch vertretbar.“