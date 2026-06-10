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Niederösterreich

Präparierte Jacke in NÖ: Polizei sucht nach Parfum-Dieb

Ein Mann soll am 4. Mai in Aspang-Markt Parfum gestohlen haben. Die Polizei bittet um Hinweise.
10.06.2026, 16:06

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Parfumdieb Aspang

Ein bislang unbekannter Täter ist verdächtig, am 4. Mai in einem Geschäft in Aspang-Markt im Bezirk Neunkirchen mit einer präparierten Jacke Parfums gestohlen zu haben. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf mehr als 300 Euro.

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Parfumdieb Aspang

Dieser Mann steht in Verdacht, in Aspang Parfums in Wert von 300 Euro gestohlen zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise. 

Polizei bittet um Hinweise

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wird ein Lichtbild des bislang unbekannten Täters veröffentlicht. Damit bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Die Polizeiinspektion Aspang ist erreichbar unter: 059133-3351.

Neunkirchen
Agenturen, safran  | 

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