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Präparierte Jacke in NÖ: Polizei sucht nach Parfum-Dieb
Ein Mann soll am 4. Mai in Aspang-Markt Parfum gestohlen haben. Die Polizei bittet um Hinweise.
Ein bislang unbekannter Täter ist verdächtig, am 4. Mai in einem Geschäft in Aspang-Markt im Bezirk Neunkirchen mit einer präparierten Jacke Parfums gestohlen zu haben. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf mehr als 300 Euro.
Polizei bittet um Hinweise
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wird ein Lichtbild des bislang unbekannten Täters veröffentlicht. Damit bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Die Polizeiinspektion Aspang ist erreichbar unter: 059133-3351.
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