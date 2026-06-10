Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Waldviertel

Mann tot in Thaya entdeckt: Obduktion ist angeordnet

Ein 64-Jähriger trieb leblos im Wasser, eine Spaziergängerin entdeckte den Mann. Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden.
10.06.2026, 14:53

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zwei silberne Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ stehen nebeneinander auf einer Straße.

Ein 64-Jähriger ist am Montag tot in der Thaya bei Dobersberg (Bezirk Waidhofen/Thaya) entdeckt worden. Eine Spaziergängerin hatte den reglosen Mann im Wasser gesehen und die Einsatzkräfte verständigt.

Klagenfurt: Männliche Leiche mit Kopfverletzung gefunden

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Für den Einheimischen kam jede Hilfe zu spät. Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Krems eine Obduktion an, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Mittwoch auf Anfrage Medienberichte. Hinweise auf Fremdverschulden gab es keine.

Der Tote wurde bei einer Wehranlage gefunden. Der Mann dürfte zuvor mit seinem Fahrrad auf dem Weg zum Angeln gewesen sein.

Waidhofen an der Thaya
Agenturen  | 

Kommentare