Neues MRT in Korneuburg - aber ohne Kassenvertrag

Von Natalie Schmidt

Soll die Krankenkassa die Kosten für eine Magnetresonanztomografie (MRT) übernehmen, wartet man in Niederösterreich oft lange auf einen Untersuchungstermin. Es fehlt an Geräten bzw. Kassenverträgen. Laut bundesweitem Großgeräteplan stehen Niederösterreich mit seinen 1,72 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern lediglich 27 MRT-Geräte unter Kassenvertrag zu. In Wien sind es 45 für 1,99 Millionen Menschen.

Im Landesklinikum (LK) Korneuburg gibt es nun ein neues MRT-Gerät (der Probebetrieb startet am 1. August), doch damit können vorerst nur stationäre Patientinnen und Patienten des Landesklinikums untersucht werden.