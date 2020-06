Neues Logistikzentrum versorgt Spitäler

Die Hightech-Waschmaschinen werden im Dauerbetrieb laufen. Müssen doch künftig 70.000 Sets an sterilem Operationsbesteck pro Jahr im Universitätsklinikum St. Pölten gereinigt werden. Fehler darf sich hier niemand erlauben, schließlich geht es um Menschenleben.

Am Mittwoch wurde in St. Pölten das neue Logistikzentrum am Spitalsstandort eröffnet. 64,4 Millionen Euro hat das Land in den Bau des Zentrums investiert, von hier aus sollen die Krankenhäuser im Mostviertel unter anderem mit Medikamenten, Salben, OP-Sets und weiteren Gütern versorgt werden. 450 Container sind dabei täglich im Umlauf.

Auch die Krankenhausküche wurde neu errichtet. 6000 Menüs gehen dabei täglich hinaus, neben den Patienten werden auch 21 Kindergärten, Horte und Essen auf Rädern damit versorgt.

Die Verantwortlichen wollen mit dem Logistikzentrum den effizienten Fluss von Material und Information noch verbessern. Und – was fast noch wichtiger ist – Geld sparen. "Durch das neue Logistikzentrum ersparen wir uns 1,6 Millionen Euro pro Jahr, die wir wieder in die medizinische Qualität unserer Kliniken reinvestieren können", berichtet Landesrat Karl Wilfing.