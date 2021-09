Neues Leben für Lanzenkirchens Ortszentrum

Ein großes Fest wird am Wochenende bei strahlendem Spätsommerwetter in Lanzenkirchen gefeiert. Zur Eröffnung des neugestalteten Hauptplatzes konnte Bürgermeister Bernhard Karnthaler (ÖVP) am Samstag bereits Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) begrüßen, die das Projekt von Beginn an unterstützt hatte.

„Lanzenkirchen hat sich zu einem modernen Ort am Eingangstor der Buckligen Welt entwickelt und ist mittlerweile ein regionaler Wirtschafts- und Wachstumsmotor. Nur eines fehlte – ein Zentrum, ein schlagendes Herz im Ortskern“, so Karnthaler. Nun habe man „ein belebtes Zentrum geschaffen“. Beim Festakt bedankte sich der Bürgermeister bei den Projektpartnern, der Raiffeisenbank Pittental/Bucklige Welt, für die gemeinsame Umsetzung.

Vor der offiziellen Segnung des Hauptplatzes durch Pater Raphael richtete die Landeshauptfrau Gruß- und Dankesworte an die zahlreich erschienenen Gäste. „Gemeinde und Land sind Partner auf Augenhöhe. Weil wir wissen: Gemeinsam bringen wir mehr weiter“.