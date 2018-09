Neues Jobprojekt für ältere Arbeitslose

Da es mit dem Bund bezüglich der Gelder für den Ausbau der Kinderbetreuung eine Einigung gegeben hat, konnte in NÖ nun ein neues Familienpaket geschnürt werden. Darin enthalten sind 100 zusätzliche Kleinstkindergruppen sowie neue Förderhöhen, die bereits am Dienstag in der Landesregierung beschlossen werden: Die Unterstützung der Träger von Tagesbetreuungseinrichtungen wird jährlich von 17.500 auf 22.000 Euro erhöht. Die Hilfe der Eltern bei der Betreuung von Kleinstkindern (unter drei Jahren) wird verbessert, indem die Einkommensgrenze um 25 Prozent angehoben wird, sodass mehr Familien in den Genuss von maximal 300 Euro im Monat kommen können. Die Förderung für Tageseltern wird von 30 auf 37,5 Euro pro Tag erhöht.

Weitere Punkte der Klausur: Landesrat Martin Eichtinger muss eine neue Wohnbaustrategie vorlegen. Mikl-Leitner: „Wir müssen im Bereich Wohnen neue Antworten geben wie zum Beispiel mehr Mobilität, was den Wohnort betrifft, mehr Flexibilität, was die Wohnform betrifft, und auch höhere Standards, wenn es um Energieeffizienz geht.“ Landesrätin Petra Bohuslav soll eine Exportoffensive in China und Frankreich starten.