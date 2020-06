Neues Gutachten im Kampf gegen Starkstrom

Bei den Wiener Netzen wartet man noch auf das Gutachten. "Solange wir es nicht haben, können wir es auch nicht kommentieren", meint Sprecher Christian Neubauer.

Sie werden ihre Meinung aber wohl nicht ändern müssen. Die Wiener Netze haben von Anfang an auf bestehende Grenzwerte verwiesen, auf die WHO und das ÖNORM-Provisorium. Und die werden laut Gutachten nicht überschritten.

"Das Handeln der Wiener Netze entspricht dem Stand der Gesetze. Ob es dem Stand der Wissenschaft entspricht ist eine andere Frage", meint Gutachter Moldan. Die Wiener Netze orientieren sich am ÖNORM-Grenzwert von 100.000 Nano-Tesla, die Gutachter am – etwa in der Schweiz zum Teil verbindlichen – Vorsorgewert von 1000 Nano-Tesla. Der wird in Kottingbrunn deutlich überschritten.