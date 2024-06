Neues Buch präsentiert: Stammgäste am Semmering

So lebte es sich zu Sommerfrischezeiten am Semmering: unbeschwerte Ferientage, die in örtlicher Tracht genossen wurden, eigene Spor in alpiner Luft, Prominenz und Künstler und Kaufleute, die den Semmering zu Mittelpunkt des Gesellschaftslebens machten. Doch diese Unbeschwertheit wurde für Jüdinnen und Juden immer mehr durch Antisemitismus getrübt.

Das neue Buch „Stammgäste: Jüdinnen und Juden am Semmering“ von Danielle Spera will erstmals das jüdische Leben am Semmering näher beleuchten. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner initiierte das Projekt und sprach von der „Wichtigkeit, die jüdische Erinnerungskultur in Niederösterreich aufrechtzuerhalten“.