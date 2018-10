Neuerlicher Hundebiss befeuert Debatte um Beißkorbpflicht

Der 79-Jährige leinte nach der Attacke seinen Hund an und wartete auf die Polizei. Er wird angezeigt. Laut Bezirkshauptmann Philipp Enzinger verstieß der Mann gegen das nö. Hundehaltegesetz. Da ein Gastgarten als öffentlicher Ort gilt, herrsche dort Beißkorb- oder Leinenpflicht. Neben einem gerichtlichen Nachspiel droht ihm ein Verwaltungsstrafverfahren.

„Der aktuelle Fall zeigt erneut auf, dass es sinnlos ist, einzelne Hunderassen auf eine Liste gefährlicher Hunde zu setzen oder diese Liste gar zu erweitern“, erklärt Hans Mosser vom Österreichischen Hundehalterverband (ÖHV). Restriktionen für Halter im öffentlichen Raum könnten nicht einfach auf große Hunde beschränkt werden.

Zuletzt hatte der nö. Landesrat Gottfried Waldhäusl ( FPÖ) eine generelle Beißkorbpflicht gefordert – wobei bei der Festlegung der Körpergröße „der Hausverstand“ walten müsse. „Tiere, die keinen entsprechenden Schaden anrichten können, sollen von einer Maulkorbpflicht natürlich ausgenommen sein“, sagte Waldhäusl. Am 24. Oktober findet diesbezüglich ein Sicherheitsgipfel mit Experten und Politikern statt. Derzeit gelten in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen. Während in Wien und NÖ für sogenannte Listenhunde verpflichtend ein Hundeführschein vorgeschrieben ist, gilt in OÖ ein Sachkundenachweis für das Halten von Hunden und ein erweiterter Nachweis für auffällige Hunde. Ministerin Beate Hartinger-Klein kündigte Ende September an, die Regelungen vereinheitlichen zu wollen. In Wien hat man bereits reagiert und präsentiert am Mittwoch die bereits 12. Novelle zum Wiener Tierhaltegesetz. Auch ein Alkoholverbot bei Hundehaltern wurde hierbei diskutiert.

Allerdings handelte es sich im aktuellen Fall gar nicht um einen Listenhund, wie der ÖHV betont. Statt Rasselisten brauche es ein sinnvolles Maßnahmenpaket. So fordert Mosser etwa einen verpflichtenden Sachkundenachweis vor Anschaffung des ersten Hundes, eine Datenbank für auffällig geworden Hunde bzw. Halter und einen verpflichtenden Herkunftsnachweis für jeden neu angemeldeten Hund.