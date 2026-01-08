Neuer Ultra-Lauf-Event in Amstetten: Austrian Backyard für Anfänger und Profis

Mit einem attraktiven neuen Laufsport-Event im Frühjahr lässt die Sportstadt Amstetten aufhorchen. Im Freizeitgebiet Forstheide bei Hausmening geht am 25. April der erste "Austria Backyard Ultra Amstetten-Forstheide“ über die Bühne. Bei dem aus den USA kommenden Format siegen nicht die schnellsten, sondern die ausdauerndsten Athleten und Athletinnen. In Amstetten startet ein achtteiliger Laufcup, der in verschiedenen österreichischen Orten ausgetragen wird. Nach dem Motto: Last "Wo(man) Standing“ ist bei dieser Art Wettkampf sowohl der Laufanfänger als auch der Ultraläufer eingeladen und gefordert.

Sportgemeinderat Andreas Fröhlich, Bürgermeister Christian Haberhauer, Stadtamtsdirektorin-Stv. Kerstin Kronsteiner, Organisator Edwin Schachenhofer, Sportstadtrat Gerhard Irxenmayer (v.l.).

"Der Austria Backyard Ultra steht nicht nur für sportliche Leistung, sondern vor allem für eine besondere Gemeinschaft. Das Format lebt davon, dass Menschen mit völlig unterschiedlichen Hintergründen gemeinsam ihre persönlichen Bestleistungen abrufen, oft schon ab den ersten Runden“, so Initiator und Organisator Edwin Schachenhofer. Es sei kein Gegeneinander, sondern ein echtes Miteinander, verweist er auf die erfolgreichen Austria-Backyard-Serien der vergangenen Jahre.

Das idyllische Waldgebiet der Forstheide ohne wirkliche Steigungen oder Geländesprünge ist ideal für derartige Bewerbe. Das Prinzip ist relativ einfach: Jede volle Stunde starten alle Läuferinnen und Läufer in eine neue Runde. Wer die vorige Runde nicht rechtzeitig beendet hat und nicht wieder am Start steht, ist ausgeschieden. Es zählen die Runden Das Rennen endet erst, wenn kein Läufer mehr auf der Strecke ist. Eine Runde beträgt 6,706 Kilometer ( 4,167 Meilen). Sieben Runden sind mehr wie ein Marathon, 15 Runden rund 100 Kilometer, 24 Runden, also Stunden entsprechen 100 Meilen. Mit Austria Backyard Ultra komme ein völlig neues Lauf-Format nach Amstetten, bei dem die Akteure gemeinsam über sich hinauswachsen können, freuen die für Sport zuständigen Mandatare Gerhard Irxenmayer (ÖVP) und Andreas Fröhlich (SPÖ).