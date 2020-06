Neuer Lagerhaus-Standort für die Zukunft

Die Bewilligungen sind alle eingeholt, der Spatenstich für den neuen Lagerhaus-Weinviertel-Mitte-Standort im Wirtschaftspark A5, Bezirk Mistelbach, ist erfolgt. "In den nächsten Tagen starten wir mit den Bauarbeiten", verkündet Lagerhaus-Obmann Adolf Mechtler. Bis Ende September 2015 entsteht eine neue Werkstätte für Pkw, Lkw sowie Landmaschinen. Die beiden bisherigen Werkstätten-Standorte in Mistelbach und Gaweinstal werden damit abgelöst und gebündelt. Darüber hinaus wird eine Waschanlage und eine Ausstellungshalle für das Lagerhaus-Technik-Center eröffnet. Durch die direkte Anbindung an die Nordautobahn sei die Zufahrt für größere Fahrzeuge hervorragend, erklärt der Obmann.