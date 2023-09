Neuer Klosterneuburger Propst: "Die Freude an Gott ist unsere Kraft"

Diesen Satz aus der Augustinus-Regel hob der Erzbischof von Wien, Kardinal Christoph Schönborn, am Beginn seiner Predigt hervor. Er bedankte sich bei Bischof Josef Clemens, der die letzten drei Jahre dem Stift Klosterneuburg als Päpstlicher Delegat vorstand und bei Prälat Maximilian Fürnsinn, der als Administrator den Konvent des Stiftes in einen Prozess der Vergemeinschaftung und Erneuerung führte und begleitete.

In seiner Predigt unterstrich Schönborn die große Geschichte des Stiftes im Blick auf die geistliche und liturgische Erneuerung. Heute erlebe die Kirche eine schwierige Zeit, die sich in der Missbrauchskrise ebenso zeige wie im Rückgang an Berufungen und Kirchenmitgliedern. "Es gilt nicht, die Augen vor den nüchternen Tatsachen zu verschießen, aber es hilft auch nicht, in Resignation zu versinken. Heute sind so viele Menschen auf der Suche, seien wir unter ihnen", so der Appell des Erzbischofs.