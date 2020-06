Neuer Anlauf für das umstrittene Projekt Marchfeldkogel

Ziemlich genau vor einem Jahr, am 29.1.2014, war die öffentliche Verhandlung zum Projekt Marchfeldkogel angesetzt. Gutachter, Landesbeamte, Presse und interessierte Bürger warteten gespannt auf die Einwände. Doch schon nach wenigen Minuten wurde die Verhandlung abgebrochen und vertagt. So mancher Gegner des Projekts dachte bereits an ein Ende des Vorhabens.

Ein Jahr lang ist das Projekt nun auf Eis gelegen. Jetzt wurde bekannt, dass die Betreibergesellschaft bereits Anfang November um eine Fortführung angesucht hat. Vier Unternehmen wollen am Rande der Gemeinde eine bis zu 40 Meter hohe Deponie für Erde und Baureste errichten. Die Fläche soll sich über 112 Hektar erstrecken.

Laut Landesbehörde müssen noch notwendige Unterlagen nachgereicht werden. Die Sachverständigen werden darauf basierend eine Vorprüfung durchführen und eine zweie öffentliche Verhandlung ansetzen. "Aus heutiger Sicht kann man mit einem Termin im Sommer rechnen", sagt Josef Muttenthaler, Leiter der Abteilung Umwelt-und Energierecht.