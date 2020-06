Neue Westbahn-Trasse steht bald unter Strom

Die Neubaustrecke der Westbahn Wien – St. Pölten ist fertig. Zehn Jahre lang wurde am wohl wichtigsten Infrastruktur-Projekt Ostösterreichs gebaut, 2,8 Milliarden Euro flossen in die knapp 60 km lange Hochgeschwindigkeitsstrecke. Ende November wird die Neue Westbahn eröffnet, bereits ab Dezember rollen die Züge fahrplanmäßig mit 250 km/h durch das Tullnerfeld.

Bis es soweit ist, muss noch viel eingerichtet und erprobt werden. In der Phase der Inbetriebnahme werden Strecke und Personal schrittweise auf den Regelbetrieb vorbereitet. Ein Eckdatum ist der 6.Mai: Ab diesem Tag stehen die Oberleitungen unter Strom und die ersten Züge fahren zu Testzwecken über die neuen Gleise.