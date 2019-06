Neue Uniform für den Raser-Jäger

Sie sind privat schon lange Feuerwehrmitglied.

Ich war selbst Feuerwehrkommandant in Geyersberg, habe alle Ebenen der Organisation durchgelebt. Ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit der damaligen Feuerwehrschule gemacht, weil ich selbst viele Kurse absolvierte. Diese soziale und fachliche Kompetenz, die ich dort erfahren durfte, hat mich geprägt. Bei den Auswahlverfahren in der Exekutive hat mir das geholfen. Jetzt kann ich etwas davon zurückgeben.

Immer wieder wird die Forderung der beruflichen Freistellung freiwilliger Einsatzkräfte laut. Aber auch wenn es um die Fortbildung geht, müssen Feuerwehrleute oft ihre Freizeit dafür opfern. Wie sehen Sie dieses Spannungsfeld?

Hier prallen verschiedene Interessen aufeinander. Einerseits ist jeder Unternehmer froh, wenn die Feuerwehr im Brandfall anrückt. Ein einfaches Beispiel dazu: Brennt es in einer Tischlerei, rücken jene Feuerwehrleute an, die in ihrem Urlaub eine Ausbildung genossen haben. Andererseits muss jedem Feuerwehrmitglied klar sein, dass fehlende Mitarbeiter eine Firma wirtschaftlich treffen können. Tatsache ist, dass man in einem Miteinander Kompromisse finden muss. Ich glaube nicht, dass das mit Zwang funktioniert.

Welche Pläne haben Sie für den Bereich der Ausbildung?

Ziel muss es sein, die Ausbildung noch bedarfsorientierter zu gestalten. Wir stehen vor neuen Herausforderungen. Zum Beispiel der Klimawandel, der unter anderem extreme Hitze und damit Trockenheit und Waldbrände mit sich bringt. Um dafür gerüstet zu sein, braucht es noch mehr internationale Kooperationen. Demnächst reisen auf Initiative von Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner Teams nach Portugal, um sich dort die Arbeit unserer Kollegen anzuschauen. Wir wollen Wissen hereinbringen und hier verarbeiten.