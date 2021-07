Neue Skizzen für geplantes Shoppingcenter aufgetaucht

Noch immer halten sich der Wiener Investor Reinhold Frasl und die Stadtgemeinde Zwettl mit konkreten Aussagen zurück. Offiziell heißt es nur, dass Gespräche laufen, um die Bedingungen für ein notwendiges Umwidmungsverfahren abzuklären – mit dem Ziel, das geplante Einkaufszentrum "Kampcenter" auf dem ehemaligen Gärtnerei-Areal in der Gartenstraße zu realisieren. Doch jetzt ist dem KURIER ein Kuvert zugespielt worden, in dem neue Details enthalten sind. Mehrere Skizzen zeigen, wie das überarbeitete Projekt, das im Wiener Architektenbüro Smertnik Kraut konzipiert wurde, aussehen könnte.

Weil Frasls Erstprojekt nicht mit dem historischen Ortsbild (Paragraf 56 der nö. Bauordnung) in Einklang zu bringen war, muss er sein Vorhaben neu überdenken. Die Abteilung Raumordnung in der nö. Landesregierung war davon überzeugt, dass das ursprüngliche Bauprojekt mit insgesamt vier Geschoßen, 35 Geschäften und 592 Parkplätzen zu wuchtig geplant wäre. Seit mehr als zwei Jahren arbeitet Frasl geheim an einem neuen Konzept, um das Shoppingcenter realisieren zu können – und das trotz Gegenwinds, der von einer Bürgerinitiative kommt.