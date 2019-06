Oberranna: „Die Ritterburg hat uns ausgesucht“

„Was sagst’, jetzt haben wir eine Burg.“ An diesen Satz kann sich Lydia Nemetz, 65, aus Baden noch ganz genau erinnern. Formuliert hat ihn ihr Mann Roland – ein Architekt –, nachdem er den Kaufvertrag für die Burg Oberranna in Mühldorf in der Wachau unterschrieben hatte. Das war vor 38 Jahren. Freuen konnte sie sich darüber am Anfang noch nicht. „Man hat natürlich schlaflose Nächte, ob das alles finanziell machbar ist. Reich sind wir nicht“, sagt die frühere Hotelchefin. „Wir haben nie eine Burg gesucht. Die Burg hat uns ausgesucht“, erzählt Nemetz, während sie durch das liebevoll restaurierte Baujuwel führt.

Als ihr Mann – gleichzeitig ein Experte für Denkmalpflege – in der Wachau dienstlich unterwegs war, erhielt er 1980 von der Vorbesitzerin, die jahrelang alleine in der Burg lebte, ein Kaufangebot. „Nach der Besichtigung wollte unsere Tochter Barbara nicht mehr weg. Das war ein Zeichen“, erinnert sich Lydia. Nur wenige Monate später war man sich über den Preis einig. Obwohl ihr größter Wunsch immer eine Badehütte am See war, darf Frau Nemetz seit knapp 40 Jahren jenen Traum leben, den viele Mädchen oft formulieren – einmal „Prinzessin“ sein in der eigenen Ritterburg.