Neue Projekte in NÖ: Diese Parkplätze liefern bald Sonnenstrom

Niederösterreich setzt seine Strategie zur Doppelnutzung versiegelter Flächen fort: Weitere 1.453 Parkplätze im ganzen Land werden in den kommenden Monaten mit Photovoltaikanlagen überdacht.

Damit steigt die Gesamtzahl der mit Solarstrom überdachten Stellplätze auf rund 4.500, wie Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) im Rahmen einer Projektpräsentation in Ruprechtshofen (Bezirk Melk) bekanntgab. „Wir erzeugen Strom, schützen Autos vor Sonne und Regen und sparen dabei Böden“, betonte Pernkopf. "Gebot der Stunde" In Ruprechtshofen wurden im Zuge der aktuellen Förderrunde 34 Stellplätze beim örtlichen Lebensmittelmarkt mit PV-Paneelen ausgestattet. Die Anlage verfügt zusätzlich über einen Batteriespeicher, der den lokal erzeugten Strom effizient nutzt. Bürgermeister Leopold Gruber-Doberer (ÖVP) bezeichnet das Projekt als „Gebot der Stunde“: „So entsteht nachhaltige Energie, ohne neue Flächen zu verbauen.“

Zu den neuen Standorten zählen unter anderem die Sole Felsen Welt in Gmünd, der Eibl Jet in Türnitz, der Wirtschaftspark Wienerwald, der Actionpark Boomerang in Blindenmarkt, die SCS in Vösendorf sowie Projekte in Alland, Rabenstein und Amstetten. 15 Megawatt Leistung aus 4.500 Parkplätzen Mit den nun umgesetzten und geplanten Anlagen wird eine Gesamtleistung von 15 Megawatt erreicht. „Jeder dieser überdachten Parkplätze liefert einen Beitrag zur Energiewende“, so Pernkopf. Das Land unterstützt die Errichtung solcher Anlagen mit bis zu 1.000 Euro pro Kilowattpeak. Gefördert werden Projekte von Gemeinden, Unternehmen, Vereinen und konfessionellen Einrichtungen, die bestehende, öffentlich zugängliche Parkflächen mit Photovoltaik überdachen.