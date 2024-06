Neue NÖ Landeszentrale des Samariterbundes eröffnet

Weil der bisherige Standort in Wilhelmsburg zu klein wurde, ist in Traismauer auf einer Gesamtfläche von über 3.000 Quadratmetern die neue Landeszentrale des niederösterreichischen Samariterbundes entstanden. Am Wochenende wurden nun die offizielle Eröffnung und auch das 60-jährige Bestandsjubiläum des ASBÖ NÖ gefeiert.

Die Feier stand im Gedenken an den früheren Präsidenten des Arbeiter-Samariterbundes NÖ, Otto Pendl. „Er war einer, der immer das Verbindende vor das Trennende gestellt hat, und so haben wir immer eine gemeinsame Lösung gefunden“, erinnerte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.