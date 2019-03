Neue Landesgalerie: „Der Würfel ist cool, aber die Fassade langweilig“

„Ich fahr’ fast jeden Tag vorbei. Mein erster Eindruck war, das Museum sieht überraschend und interessant aus“, sagt Claudia, 13. „Der verdrehte Würfel ist cool und schön, aber die graue Fassade langweilig“, meint Ella. Kritischer ist Simon: „Als ich es zum ersten Mal gesehen habe, hab’ ich mich gewundert, dass man so ein Gebäude gleich neben dem Gefängnis baut, es passt nicht in die Landschaft. Inzwischen ist es eh ok.“ Der 13-Jährige hätte aber einen Vorschlag, wie man die neue Landesgalerie Niederösterreich in Krems verbessern könnte. „Es wär’ doch cool, unsere bunten Entwürfe in der Nacht auf die Fassade zu projizieren.“

Er und seine beiden Schulkolleginnen waren junge Künstler in mehreren Teams, die sich in den vergangenen Wochen mit dem Thema „MyMuseum“ auseinander gesetzt haben. Entstanden sind mehr als 360 kreative Entwürfe, die zeigen, wie sich die Kinder ihre persönliche Landesgalerie vorstellen. „Es ging darum, die Jugendlichen schon an unser Haus zu binden. Sie sind die Besucher von morgen“, sagte Kurator Günther Oberhollenzer. Er war von den vielen Ideen überrascht: „Einige wollten im Museum einen Rittersaal, andere eine Rutsche vom Dach zur Donau.“ Im Rahmen einer Ausstellung, die Landesrat Ludwig Schleritzko am Sonntag eröffnete, ist eine Auswahl bis 24. März in der Landesgalerie zu besichtigen – noch bevor ab 25. Mai große Werke von Egon Schiele oder Oskar Kokoschka hier zu sehen sind.