Neue Autobahn in Niederösterreich als Ost-West-Achse

„Räume neu denken.“ Als Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) im März bei ihrer Regierungserklärung diesen Satz sprach, klang das noch sehr vage und allgemein. Schön langsam aber werden nun die Projekte konkreter. Etwa bei der Überlegung, wie Wald- und Weinviertel besser an das europäische Straßennetz angebunden werden kann.

Bislang war die Diskussion immer nur unter dem Titel „Waldviertel-Autobahn“ gelaufen. Und die meisten Beobachter hatten damit gerechnet, dass es um eine schnellere, ausgebaute Verbindung von Krems in den Bezirk Gmünd geht. Doch jetzt liegt ein ganz anderes Denkmuster auf dem Tisch. Eine neue Autobahn, die das Waldviertel an der Achse vom Raum Linz zur S 3 oder der Nordautobahn A5 teilhaben lässt. Also eine Ost-West-Verbindung, an der alle Bezirke im Waldviertel partizipieren können.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Unsere Überlegungen beim Ausbau der Mobilität machen nicht an unseren Landesgrenzen Halt. Wir denken in Lebensräumen, nicht in Landesgrenzen.“ Gerade der Norden und der Osten wären in dynamische europäische Wirtschaftsräume eingebettet: Linz-Wels-Süddeutschland, Budweis-Prag-Brünn oder auch St. Pölten-Wien-Bratislava. Mikl-Leitner: „Es geht darum, stark wachsende Wirtschaftsräume in Mitteleuropa miteinander zu verbinden. Die Ostregion mit Süddeutschland, Prag und Slowakei. Mit Anbindung des Wald- und Weinviertels.“