Frieden hielt nicht lange: Neue Aufregung im Streit um Hahn in Perchtoldsdorf

Der öffentlich ausgetragene Streit um Hahn "Kiki" in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) polarisiert weiter. Nur wenige Stunden nachdem sich Anwalt Patrick Skalitzky, der sich durch das Krähen am benachbarten Grundstück gestört fühlt, und die Nachbarsfamilie Sperl am Dienstag am Bezirksgericht Mödling auf einen Vergleich geeinigt hatten, gab es auf Facebook neue Aufregung.

Die gerichtlich erzielte Einigung erlaubt dem Gockel, seinen Lebensabend ungestört auf dem Grundstück der Sperls verbringen. Diese verpflichteten sich im Gegenzug allerdings, nach dem Tod des Hahnes keinen neuen mehr zu halten. Prompt bot daraufhin eine weitere Nachbarin an, künftig geborene Hähne der Sperls zu übernehmen und auf ihrem Grundstück zu halten. Was Skalitzky auf die Palme brachte. "Familie Sperl schließt eine Vereinbarung – und bricht sie. Vor Gericht wird erneut beteuert, man wolle eine gute Nachbarschaft und sich künftig daran halten. Gleichzeitig wird mit anderen Nachbarn beraten, wie man die Vereinbarung umgehen und weiterhin provozieren kann. Auch das ist eine Art, Nachbarschaft zu leben", postete er als Reaktion.