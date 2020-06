Nervenpoker um neue Casino-Lizenz

Bruck an der Leitha

90 Millionen Euro will Novomatic in ein neues „Admiral-Casino“ in Bruck an der Leitha investieren. Geplant ist ein Gebäudekomplex mit mehr als 20 Spieltischen inklusive Vier-Stern-Hotel mit 17 Stockwerken und 264 Betten. Insgesamt 1680 Parkplätze sind im Konzept vorgesehen. Rund 200 Jobs soll es geben.

Wachau

Das Konzept von Casinos Austria beinhaltet ein 1700 m² großes „Tourismus-Casino Wachau“ auf einem Areal in Krems-Stein. 92 Glücksspielautomaten und sieben Spieltische sind vorgesehen. Nicht nur eine 672 m² große Spielhalle, sondern auch ein nobler Gastromoniebereich ist geplant. Man rechnet mit 70.000 Gästen pro Jahr und 144 Arbeitsplätzen.