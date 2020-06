Nervenkrieg um die Heeresforste

Was in Zukunft mit der Jagdpacht am Truppenübungsplatz passiert, will die APA schon jetzt wissen und berichtet von Gerüchten. Ihren Angaben zufolge sollen die Bundesforste mit dem nö. Landesjagdverband "über die Verpachtung der lukrativen Jagd bereits im Einvernehmen sein".

Doch der nö. Landesjagdverband bestreitet, Gespräche über die Jagd am TÜPL Allentsteig geführt zu haben. Der Verband habe keine Verhandlungen oder Vertragsanbahnungen getätigt. Es sei nicht die Absicht und nicht die Aufgabe des Landesjagdverbands, eine Jagd zu pachten, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.