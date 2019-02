Neos rüsten sich für die Gemeinderatswahlen

"Misch dich ein", forderten die Neos in den vergangenen Wochen auf ihrer Tour durch Niederösterreich. Bei Straßen- und Stammtischaktionen und auf ihrer Online-Plattform habe man nach "Ideen, Sorgen und Problemen" der Landesbürger gesucht, sagt Landesmanagerin Kristina Janjic. "Dabei hat sich gezeigt, dass Transparenz udn Bürgerbeteiligung in den Gemeinden zentrael Anliegen sind." Darüber hinaus bewegen die Themen Verkehr, Wohnen und Pflege.

"Wir haben aus den Anliegen jetzt drei so genannte Ideenfabriken abgeleitet", sagt Neos-NÖ-Obfrau Indra Collini. Im Speckgürtel um Wien wird man sich mit Wohnen und Mobilität befassen, außerdem stehen noch "Pflege und Gesundheit" sowie "Gemeinde 2030" auf der Agenda. Dazu will man bis April konkrete Maßnahmenpakete vorlegen.

Vor dem Hintergrund der Gemeinderatswahl 2020 gehe es auch darum, engagierte Bürger für Kandidaturen zu gewinnen. Aktuell sind die Neos in 23 von 573 Gemeinderäten vertreten. In vielen Orten man Anfang 2020 antreten will, darauf legt sich Collini nicht fest. "Aber wir sind zuversichtlich, dass man uns nach den Gemeinderatswahlen noch deutlicher wahrnehmen wird. Wir werden uns ver-x-fachen."