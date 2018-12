Naturschützer: „Wolf-Abschuss ist wohl rechtswidrig“

Nach einer Analyse des Naturschutzbundes Niederösterreich kommen seine Experten zu dem Ergebnis, dass die von der niederösterreichischen Landesregierung einstimmig beschlossene Wolf-Verordnung vermutlich rechtswidrig ist. Darin seien massive naturschutzrechtliche Mängel enthalten, die Kriterien für die Wolfsvergrämung und den Abschuss seien unvollständig aus dem Schweizer Modell kopiert.

Es sei absolut unverständlich, warum mit der niederösterreichischen Verordnung nicht die Umsetzung des österreichischen Wolfsmanagementplans, sondern das der Schweiz festgeschrieben wird. Konkret kritisiert der Naturschutzbund, dass die Verordnung vom 10. Dezember nicht unter Abstimmung mit der eigens dafür vorgesehenen „Länderübergreifenden Koordinationsstelle für den Braunbären, Luchs und Wolf (KOST)“ erarbeitet wurde. In diesem Gremium, in dem auch niederösterreichische Behörden vertreten seien, habe man 2012 das Konzept für das „Wolfsmanagement in Österreich“ erarbeitet und beschlossen. Darin sind auch Handlungsempfehlungen enthalten.