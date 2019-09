Nationalstadion: Standortsuche in Niederösterreich

„Aktuell prüft der österreichische Fußballverband diese Varianten. Entscheidend für den ÖFB ist eine gute Verkehrsanbindung auch in die Bundeshauptstadt und zum Flughafen Wien-Schwechat. Erst wenn sich der ÖFB für einen Standort entschieden hat, können weitere Detailfragen geklärt werden. Hier liegt wortwörtlich der Ball beim ÖFB“, sagt Helmut Miernicki, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur ecoplus des Landes NÖ.

Deshalb wird auch bewusst derzeit keiner der möglichen Standorte genannt. In der engeren Auswahl in Niederösterreich liegen eine Handvoll Plätze. Erst wenn ein Ort in die nähere Auswahl kommt, will man mit den örtlichen Vertretern und Grundeigentümern sprechen.