Nationalpark Donau-Auen: Froschklauben statt Unterricht

Am Anfang ist die Hemmung unter den Schülern noch groß – nach dem ersten Kübel leben sich aber fast alle in ihrer Rolle als Froschklauber ein: sie feuern sich gegenseitig an, notieren auf Klemmbrettern, welche Amphibien sie wo gefunden haben und stellen viele Fragen: was sind Kaulquappen? Welche Froschart halten sie in der Hand? Können alle Frösche so weit springen wie der Laubfrosch? Gelegentlich versuchen die Schüler auch, ihre Funde zu identifizieren und wenn sie das nicht schaffen, schauen sie auf ein Blatt mit Klassifikationsmerkmalen, das sie im Biounterricht als Vorbereitung für das Projekt bekommen haben.

Am Ende der Arbeit sind alle begeistert. „Es macht mehr Spaß als Unterricht!“, sagt Lukas, der seine Tätigkeit als Froschklauber fortsetzen möchte. Philip stimmt ihm zu: „Ich will wieder was mit den kleinen Fröschen machen. Die großen sind eklig, aber die kleinen sind süß!“