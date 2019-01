Nächtliche Suchaktion bei eisiger Kälte im Bezirk Baden

Ein nächtlicher Sucheinsatz hielt am Mittwochabend die Einsatzkräfte im Bezirk Baden in Atem. Ein Mann soll bei eisiger Kälte nur mit einer Unterhose bekleidet auf den Gleisen der Südbahn unterwegs sein, hieß es in der Alarmierung. Der Zugverkehr war zu diesem Zeitpunkt bereits eingestellt.