Nachwuchs packt an: Landestreffen der Feuerwehrjugend

Beim 51. Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend in Sigmundsherberg zeigte sich eindrucksvoll, was Engagement in jungen Jahren bewirken kann – auch wenn das Wetter zunächst seine eigene Dramaturgie verfolgte.

Der Auftakt am Donnerstag stand im Zeichen von Blitz und Donner, ehe sich die Bedingungen für die Bewerbe ab Freitag spürbar verbesserten. Damit konnte das umfangreiche Programm wie geplant über die Bühne gehen: Der 51. Bewerb um das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Bronze, der 48. in Silber sowie die beiden Bewerbe um das Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen in Bronze (30. Durchführung) und Silber (29. Durchführung) fanden bei „einigermaßen angenehmen Temperaturen“ statt.