NÖ: Jahrhundertflut bescherte Feuerwehren spektakuläre Rekordbilanz

Auch am Bau des zweiten Katastrophenschutzlagers in Tulln, dessen Baustart im letzten Jahr regelrecht ins Wasser gefallen war, werde man festhalten, kündigte Mikl-Leitner an. 2024 seien die Fahrzeugfördersätze des Landes um 25 Prozent angehoben und sieben Millionen Euro an Unterstützungen für den Ankauf von 131 Fahrzeugen ausgeschüttet worden. Auch die Rückerstattung der Umsatzsteuer hätte den Feuerwehren Millionen zurückgebracht, so die Landeshauptfrau.

Landeskommandant Fahrafellner berichtete dass das nö. Feuerwehrwesen mit den Freiwilligen in Europa "von Helsinki bis Zürich“ auf Interesse stoße.

Alle Bundesländer im Einsatz

Beim Jahrhunderthochwasser mit insgesamt 27.000 Einsätzen seien erstmals Feuerwehreinheiten aus allen Bundesländern in NÖ in einem Katastrophengebiet gemeinsam im Einsatz gestanden, schilderte Fahrafellner weiters. Gemeinsam mit dem Land würde weiter in Schutzgerät investiert, etwa in mobilen Hochwasserschutz und in Großpumpen. Beim NÖ Sicherheitszentrum in Tulln werde zudem der Containerterminal erweitert, um Gerätschaft zu lagern.