Nachttaxi wurde für 17-Jährige zur Sexfalle

Auch ein ähnlich gelagerter Fall in Wien wird dem Taxilenker vorgeworfen: Am 19. Juli soll er in seinem Taxi eine nervlich angeschlagene junge Frau auf zudringliche Art und Weise "getröstet" und dabei sexuell belästigt haben.



Zuerst konnte der Verdächtige nicht befragt werden, da er in Ägypten urlaubte. Nach seiner Rückkehr klickten für Yousry H. am 19. September die Handschellen. Er wurde im Landesgericht Korneuburg in Untersuchungshaft genommen. H. leugnet die ihm vorgeworfenen Taten und behauptet, in Klosterneuburg sei es auf Wunsch der jungen Frau zu einvernehmlichem Sex gekommen.



Die Polizei schließt nicht aus, dass Yousry H. auch in anderen Fällen als Täter infrage kommt. Ermittelt wird unter anderem in Fällen mit ähnlichem Tathergang, die sich zwischen 2003 und 2005 in Wien ereignet haben. Hinweise sind unter 059133/3220 an die Polizeiinspektion Klosterneuburg erbeten.