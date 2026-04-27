Sonnenstrom für Mieter: Neue Energiegemeinschaft in NÖ

In Statzendorf (Bezirk St. Pölten) geht die WET-Gruppe, die größte gemeinnützige Bauvereinigung in Niederösterreich, neue Wege in der Energieversorgung. Auf den Dächern einer Wohnhausanlage mit sechs Häusern wurden Photovoltaikmodule installiert und bilden so eine gemeinschaftliche Erzeugungsanlage.

Sanierungsordnung erleichtert Umbau

Der produzierte Strom wird direkt in den Gebäuden genutzt, für die Mieterinnen und Mieter bedeutet das einen Strompreis von 16 Cent pro Kilowattstunde - deutlich günstiger als der aktuelle Marktpreis, der bei rund 25 Cent liegt. „Das erreichen wir, indem die Netzentgelte durch die derzeitige Gesetzeslage entfallen“, erklärt Anton Hechtl vom Ökostrom–Kollektiv und meint damit beispielsweise die Sanierungsordnung, die Umbauten und Sanierungen bestehender Gebäude vereinfacht.

Das Unternehmen ist für den Betrieb, die Organisation und die direkte Abrechnung mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zuständig. Strom, der zusätzlich benötigt wird, kommt weiterhin vom klassischen Energieversorger, Überschüsse werden ins Netz eingespeist.

Energieunabhängigkeit

Durch die Energiegemeinschaft möchte man ein Stück Energieunabhängigkeit erreichen. „Egal, was in der Ukraine oder in Russland passiert, unser Strom ist unabhängig“, sagt Hechtl. Nicht zuletzt gehe es den Unternehmen auch um ein „Gemeinschaftsgefühl“. Der Strom werde gemeinsam erzeugt, genutzt und der Nutzen gemeinsam geteilt.

Landesrätin für Wohnbau Christine Teschl-Hofmeister zeigte sich begeistert: „Das ist ein zeitgemäßes und wichtiges Thema, geförderter Wohnbau setzt hier konsequente Maßnahmen für leistbares und ökologisches Wohnen.“ Sie erhoffe sich, dass auch andere Wohnbauträger das in Zukunft nachmachen würden.