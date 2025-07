Netzentgelte? Hattmannsdorfer entwarnt "Häuslbauer" mit PV-Anlagen

ElWG, EABG, EGG: Hinter diesen sperrigen Abkürzungen verstecken sich drei Energiegesetze. Die Bundesregierung hätte diese eigentlich noch vor dem Sommer beschließen wollen – was sich aber nicht ausgegangen ist. Immerhin: Das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) hat sie am Freitag in Begutachtung geschickt. Dieses soll Österreichs Strommarkt reformieren und die Stromkosten senken

Geplant sind Sozialtarife, flexible Netzentgelte und eine „Spitzenkappung“ bei der Einspeisung von PV-Strom. Hauptziel des Gesetzes seien „günstigere Energiepreise“, wiederholt Energieminister Wolfang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Sonntag in der ZiB2. Zudem muss die Energiewirtschaft künftig fallende Strompreise an die Kunden weitergeben.