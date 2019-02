Trauner geht, Bürgermeister-Nachfolge in Weißenkirchen fixiert

Drei Tage lang war völlig unklar, wer in Zukunft die Amtsgeschäfte der Gemeinde Weißenkirchen in der Wachau, Bezirk Krems, leiten sollte. Noch-Bürgermeister Hubert Trauner ( ÖVP) hatte - wie berichtet - vor wenigen Tagen überraschend angekündigt, sein Amt per 28. Februar zurück legen zu wollen. Seither suchte die Volkspartei fieberhaft nach einem Nachfolger und wurde Freitagabend endlich fündig.

Christian Geppner (56) ließ sich in der Fraktionssitzung überreden, das Amt des Bürgermeisters zu übernehmen. Eigentlich war diese politische Funktion in seiner Lebensplanung nicht vorgesehen. "Ich hab es niemals vorgehabt, irgendwann einmal Bürgermeister zu werden. Das hat sich jetzt so ergeben", erklärt gelernte Pädagoge im Gespräch mit dem KURIER. Bisher leitete der geschäftsführende Gemeinderat und Gemeindeparteiobmann den Auschuss für Bildung und Kultur. Diesen wird künftig sein bisheriger Stellvertreter Andreas Pell übernehmen.

Über den Tellerrand

Seit bald 15 Jahren ist Geppner in der Gemeindepolitik in Weißenkirchen aktiv und sah sich dort als "Entwicklungshelfer", wie er mit Augenzwinkern erzählt. Als künftiger Bürgermeister will er sich den kommunalpolitischen Herausforderungen stellen und "über den Tellerrand sehen", um auch mit den anderen Wachauer Gemeinden im Sinne des Weltkulturerbes zu handeln. Beruflich ist der gebürtige Spitzer Direktor der Privatmittelschule Mary Ward in St. Pölten, studierte Deutsch und Geschichte und kann auf eine 12-jährige Karriere beim Bundesheer zurück blicken.

Am 12. März wird in einer eigenen Gemeinderatssitzung die Wahl zum Bürgermeister stattfinden. Die ÖVP hat elf Mandate, die SPÖ vier und die FPÖ ebenfalls vier.