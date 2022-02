Ein detailliertes Arbeitsprogramm bedarf zwar noch intensiver Verhandlungen, doch in Waidhofen/Y. zeichnet sich nach der Gemeinderatswahl eine Drei-Parteien-Führung in der Stadtführung ab. Nach dem Verlust der Absoluten hat WVP-Bürgermeister Werner Krammer in einer ersten Gesprächsrunde positive Signale von SPÖ und Bürgerliste FUFU für ein solides Arbeitsübereinkommen empfangen.

Als „recht konstruktives und ganz gutes Herantasten an inhaltliche Themen“, beschreibt Krammer die Zweiergespräche mit SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr und FUFU-Stadtrat Martin Dowalil. Bei Letzterem galt es wohl auch, das persönliche Vertrauensverhältnis wieder aufzupolieren. Was auch gelungen sein dürfte. „Trotz aller Differenzen zeichnet sich ein guter Weg für Waidhofen ab“, postete Dowalil nach der ersten Zweiergesprächsrunde. Den angestrebten Baustadtrat dürfte ihm die WVP nicht streitig machen.

SPÖ-Forderungen

Auch Bahr zeigt sich zuversichtlich, dass die zuletzt von der SPÖ geführten Ausschüsse für Soziales und Verkehr, mit mehr Kompetenzen ausgestattet, wieder von seiner Fraktion geführt werden. Trotz unterschiedlicher Standpunkte ist er auch optimistisch beim SPÖ-Schwerpunkt Kinderbetreuung zusätzliche Verbesserungen erreichen zu können.