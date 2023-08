Nach Vandalismus auf Mariazellerbahn: 32-Jähriger festgenommen

Bei den Erhebungen durch die Polizeiinspektion Rabenstein in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamtes Niederösterreich meldete sich ein 61-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten. Er gab an, dass sein 32 Jahre alter Sohn am Montag versucht haben soll, das gemeinsame Einfamilienhaus in Brand zu stecken. Der Verdächtige hatte demnach die Rauchmelder des Hauses deaktiviert und dann versucht, den Vorhang des Wohnzimmers in Brand zu setzen.

61-Jähriger meldete sich bei Polizei

Nicht zuletzt vermutete der 61-Jähriger, dass sein Sohn in Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen an der Mariazellerbahn stehen könnte. Der Jüngere habe in der Nacht auf Samstag das Haus mit einem Winkelschleifer verlassen. Fahndungsmaßnahmen unter Einbeziehung von Polizeidiensthundestreifen und eines Hubschraubers der Flugpolizei verliefen erfolglos.