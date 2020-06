Nach Urteil in Italien: Sofia darf bei Mutter bleiben

Seinen Ausgang nahm das Drama im Jahr 2008, als sich Doris Povse von ihrem italienischen Lebensgefährten trennte und mit ihrer Tochter zu den Eltern nach Österreich zurückkehrte. Zuvor hatte sie sich juristischen Rat geholt. Dass sie nach italienischem Recht eine Kindesentführung beging, wusste sie nicht. Danach folgte ein erbitterter Sorgerechtsstreit um Sofia, bei dem sämtliche Gerichte bis hin zum europäischen Gerichtshof für Menschenrechte dem Vater die Obsorge zusprachen.

Am 24. Juli 2013 schließlich rückten Polizeibeamte und der Gerichtsvollzieher am Wohnort der Familie in NÖ an, um die damals sechsjährige Sofia abzuholen und zu ihrem Vater nach Italien zu bringen. Erfolglos. Povse war mit ihrer Tochter untergetaucht. Was folgte, war ein wochenlanger Nervenkrieg. Mutter und Tochter wechselten Versteck um Versteck, es wurde sogar ein europaweiter Haftbefehl gegen die Mutter erlassen.

Daheim in Österreich rollte eine Welle der Unterstützung an. Auch Politiker und Prominente machten sich für Doris Povse stark. Schließlich wurde die Vollstreckung des Urteils ausgesetzt, der Entscheid im Sorgerechtsstreit in Italien erneut geprüft. Somit konnte Sofia im Herbst 2013 mit ihren Freundinnen die erste Klasse Volksschule besuchen – wenn auch mit der Ungewissheit als ständiger Begleiter.

Die ist nun vorbei. "Auch wenn mir manche vorwerfen wollen, dass ich das Verfahren hinausgezögert habe, kann man die Kinder nicht mit so unmenschlichen Methoden von einem Elternteil trennen. Hier werden die Kinderrechte mit Füßen getreten", sagt Povse, die mit Nicht mit uns vor Kurzem ein Buch über ihre Flucht vor den Behörden veröffentlicht hat.