Nach U-Haft-Posting: Helfer betonen Engagement der Flüchtlinge

„Die Pizza-Essen-Pädagogik dürfte in St. Gabriel nicht so aufgehen...zwei Ex-Drasenhofner sind jetzt in U-Haft“. Das Posting des Mödlinger Bürgermeisters Hans Stefan Hintner ( ÖVP) sorgte am Wochenende für Aufregung bei der Bevölkerung und Verwunderung bei Helfern und Flüchtlingsheim-Betreiber Caritas. Denn die Aussage des Stadtchef war für sie erst nicht verifizierbar. In St. Gabriel, betonte ein Sprecher, sei niemand festgenommen worden.

KURIER-Recherchen ergaben nun, dass sich tatsächlich zwei der Jugendlichen, die in der umstrittenen und mittlerweile geschlossenen Asyleinrichtung in Drasenhofen untergebracht waren und dann ins Flüchtlingsheim St. Gabriel in Maria Enzersdorf zogen, wegen Drogendelikten in Wiener Neustadt bzw. Wien in U-Haft befinden. Allerdings wurden sie nicht, wie das Posting implizierte, in St. Gabriel polizeilich auffällig.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 18-Jährigen, der mit Erreichen der Volljährigkeit am 10. Jänner erneut umziehen musste und zu dem der Kontakt seiner Unterstützer danach abgerissen sein soll. Er wurde am 19. in Wien festgenommen. Der andere, ein schwerst traumatisierter 17-Jähriger, soll am Dreikönigstag einen Mitbewohner attackiert haben und war von der Polizei weggewiesen worden. Er soll sich zuletzt in Wien aufgehalten haben und befindet sich seit 12. Jänner in Haft. Beiden steht nun ein Gerichtsverfahren bevor.

Für Flüchtlingshelfer und Doro Blancke von der Initiative „Fairness Asyl“ ist damit nun das eingetreten, wovor Experten gewarnt hatten. Denn durch die die häufigen Übersiedelungen - zuletzt der vom Land NÖ angeordnete Umzug von mehreren 18-Jährigen in Erwachsenenquartiere - würden die Jugendliche re-traumatisiert und alle Bemühungen der Helfer zunichte gemacht. Auch habe man betont, dass es nachteilig sei, die Burschen in Unterkünfte ohne adäquate Betreuung zu verlegen, betonen Blancke sowie die Caritas.

Ausbildung und Therapie