Nach Tod von Häftling in der JA Hirtenberg: Beamter suspendiert

Nach dem Tod eines Insassen der Justizanstalt (JA) Hirtenberg (Bezirk Baden) gibt es erste Konsequenzen. Ein Beamter wurde vom Dienst suspendiert und Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) entschuldigte sich für "Fehlverhalten" bei der Familie des toten Mannes, wie die "Zeit im Bild" am Freitagabend im ORF berichtete. Ein interner Bericht der Generaldirektion belege schwere Fehler: Die Analyse habe die Ministerin nun dazu veranlasst, auch zwei Disziplinaranzeigen einzubringen.

"Es hat sich gezeigt aufgrund dieses vorläufigen Berichts, dass in der Führungsverantwortung Fehler passiert sind", so Sporrer. Es gehe um Personen, die Verantwortung hätten übernehmen sollen für den Einsatz. Zudem ermittelt die Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegen zwölf Justizwachebeamte. Sie bleiben vorerst weiter im Dienst, sind aber versetzt worden. Der Falter veröffentlichte kürzlich neue Details zu dem Fall, wonach der psychisch Kranke vergangenen Dezember misshandelt worden sein soll. Der Mann starb an den Folgen von Verletzungen, zu denen es im Rahmen eines Häftlingstransports gekommen sein dürfte.