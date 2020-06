Nach Hitler-Zitat auf Webseite: "Dass ich Nazi bin, ist absurd"

"Die Menschen werden jede Lüge glauben, vorausgesetzt sie ist groß genug." Mit diesem Zitat, das Adolf Hitler zugeschrieben wird, hat die Waldviertler Schuhwerkstatt " GEA" vor wenigen Tagen auf ihrer Webseite geworben. Damit löste das Unternehmen nicht nur einen Shitstorm auf seiner Facebook-Seite, sondern sogar mehrere Reaktionen in deutschen Medien aus. Einige gingen so weit, dass Firmenchef Heini Staudinger mit nationalsozialistischem Gedankengut in Verbindung gebracht wurde. Im KURIER-Interview spricht er über Hitler als Monster, einen falsch verstandenen Denkanstoß und einen großen Fehler.

KURIER: Herr Staudinger, würden Sie nochmals mit einem Hitler-Sager werben?

Staudinger: Auf keinen Fall. Wir wollten mit dem Zitat nicht provozieren. Es wurde aber als Reizthema verstanden. Das wollen wir korrigieren. Natürlich ist Hitler ein Monster. Aber seine raffinierte Methodik waren Lüge, Propaganda und Manipulation. Es ist unser ernstes Anliegen, Menschen zu sensibilisieren.

Wie haben Sie die Folgen des Zweiten Weltkriegs in Erinnerung?

Ich bin 1953 geboren und habe die amerikanische Besatzungszeit miterlebt. Damals stand auf vielen Wänden "Nie mehr Krieg". Jeder war überzeugt, dass man den Wahnsinn nicht verdrängen darf, sondern aufarbeiten muss, damit das nicht mehr passiert.

Das Online-Magazin "news.de" nimmt an, dass sie wohl zu jenen 29 Prozent der Österreicher gehören, die sich laut einer aktuellen Studie einen "starken Führer" wünschen. Stimmt das?

Wir brauchen ein starkes Volk und zur Mündigkeit der Bürger die Fähigkeit, kritisch und selbstständig zu denken. Die Menschen müssen Verantwortung übernehmen und freundlich sein.