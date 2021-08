Nach heftigen Diskussionen: Heuras-Sprecher wird nicht Schuldirektor in NÖ

"Ziehe Bewerbung zurück"

In einem Schreiben an den KURIER meldete sich Lengauer nun zu Wort. "Aufgrund der durch verschiedene Personen gegen mich geführten Schmutzkübelkampagne ist es mir aber nahezu unmöglich, als Schulleiter in der Sportmittelschule zum Wohle der Schule, des Lehrkörpers und der Kinder tätig zu sein und das Wohl des Kindes ist und bleibt für mich persönlich im Mittelpunkt einer Schule und im Focus verantwortungsvoller Pädagogik. Deshalb habe ich mich entschlossen, meine Bewerbung um die Schulleitung zurück zu ziehen" schreibt er.

"Schmutzkübelkampagne"

Der Rückzug werde aber nicht ohne Folgen bleiben, betont der Heuras-Sprecher, der selbst knapp 20 Jahre als Lehrer bereits aktiv war. "Festhalten möchte ich allerdings, dass im Zuge der gegen meine Person geführte Kampagne unter Verletzung der Verschwiegenheitspflicht von verschiedenen Personen unrichtige Behauptungen aufgestellt und veröffentlicht wurden, wodurch mir, meiner Familie und auch meiner Reputation nachhaltig Schaden zugefügt wurde".

Und weiter: "Ich werde daher die eingeleiteten rechtlichen Schritte gegen die Initiatoren dieser Schmutzkübelkampagne aufrecht erhalten und weiter verfolgen, denn es geht nicht an, dass man jemanden einfach mit einem Haufen Dreck bewirft und mal schaut, was hängen bleibt".