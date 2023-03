Nach Erdbeben in Niederösterreich offenbar keine größeren Schäden

Feuerwehreinsätze im Zusammenhang mit dem Beben gab es laut Huber in der Region keine. Berichte über tatsächliche Schäden durch den Erdstoß lagen zunächst nicht vor, wie auch der ORF Niederösterreich berichtete.

Die Region des südlichen Wiener Beckens ist immer wieder Schauplatz von zumeist leichten Erdbeben. Am 30. März 2021, also genau zwei Jahre vor dem Erdstoß vom (gestrigen) Donnerstag, ereignete sich im Raum Neunkirchen ein Beben der Magnitude 4,6. Dieses wurde letztlich als das stärkste in den vergangenen 20 Jahren im Wiener Becken klassifiziert.

Der Erdbebendienst ersuchte die Bevölkerung um Rückmeldungen über mögliche Auswirkungen des Vorfalls. Dies kann über ein Web-Formular https://www.zamg.ac.at/cms/de/aktuell/erdbeben, die App QuakeWatch Austria https://www.spotteron.com/quakewatchaustria/ sowie per Post an diese Adresse (Porto zahlt Empfänger) erfolgen: Österreichischer Erdbebendienst, Geosphere Austria - Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie, Hohe Warte 38, 1190 Wien.