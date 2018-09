Nach Betriebsunfall: Egger setzt Bachforellen in Mühlbach aus

Im Mai wurden bei einem Betriebsunfall bei Egger Getränke in St.Pölten-Unterradlberg Abwässer in den nahen Mühlbach geleitet, was ein Fischsterben auslöste. Nun wurde der Fischneubesatz durchgeführt. Bereits Anfang Juni seien mehrere Tausend Bach- und Regenbogenforellen ausgesetzt worden, erklärte das Unternehmen in einer Aussendung. Am Dienstag wurden erneut mehr als tausend Bachforellen eingesetzt. Abschließende Besatzmaßnahmen sollen im Frühjahr 2019 vorgenommen werden.